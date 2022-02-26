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Байден назвав два варіанти покарати Росію – санкції або Третя світова війна

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Байден назвав два варіанти покарати Росію – санкції або Третя світова війна

Associated Press

Президент США Джо Байден розповів, що вважає санкції єдиним способом покарати Росію за розв’язання війни проти України, не розпочинаючи Третьої світової війни.

Про це американській лідер розповів в інтерв’ю Брайану Тайлеру Коену, повідомляє CNN.

"Ми маємо два варіанти: розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично; або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це", ­– сказав Байден.

Він також зазначив, що РФ заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі за своє вторгнення до України, додавши, що конфлікт зближує Європу та НАТО.

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

Нагадаємо:

"Він (Путін ­– ред.) справляє ефект, прямо протилежний тому, на який розраховував", – сказав президент США.

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