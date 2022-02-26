США можуть запровадити санкції проти Центробанку РФ -  Bloomberg

Остаточне рішення не прийнято.

Сполучені Штати розглядають питання санкцій проти Центрального банку Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які близькі до Білого дому.

"Цей крок у разі схвалення буде спрямовано на більшу частину резервів у розмірі 643 мільярдів доларів, які президент Росії володимир Путін накопичив перед своїм нападом в Україну", - пише видання.

Остаточне рішення не прийнято, але адміністрація Байдена в терміновому порядку розглядає всі варіанти, щоб утримати Путіна від подальшої розрухи в Україні. США намагаються робити кожен крок у поєднанні з союзниками по всій Європі для максимального впливу.

Наразі незрозуміло, на якому етапі розвитку це питання.