Диспетчер не чує заявника.

На Дніпропетровщині тимчасово не працює екстрена лінія 101.

При надходженні дзвінка на 101 диспетчер не чує заявника, але бачить номер з якого телефонують.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Тому, звертаємося до громадян, які телефонують на 101 - ми вам відповімо, що вас не чуємо, після чого слухавку буде покладено та відразу перетелефонуємо з іншого номеру", - йдеться у повідомленні.