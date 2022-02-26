Также министр обратился с письмом в YouTube с просьбой заблокировать российские телеканалы на сервисе.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал ЕС блокировать пропагандистские каналы России у себя на Западе.

Соответствующее письмо он направил министрам культуры Евросоюза, о чем написал в Facebook.

"Надеемся на скорый и конкретный ответ от коллег. Блокируя кремлевскую машину лжи, мы сможем способствовать остановке российской военной агрессии в Украине", — отметил Ткаченко.

Также министр обратился с письмом в YouTube с просьбой заблокировать российские телеканалы на сервисе.

Среди каналов в списке: "Первый канал", "Звезда", "ТНТ", "Россия сегодня", "Рен ТВ" и другие.

"Все они – инструменты российской пропаганды, на которых транслируются фейки и дезинформация Кремля. Потреблять информацию из них – опасно для инфопространства и Украины, и всего мира", — подчеркнул Ткаченко.