Союзники НАТО посилюють підтримку України - Генштаб ЗСУ

Шістнадцять країн-членів долучилися до допомоги нашій державі.
Союзники НАТО посилюють підтримку України, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"Союзники з Бельгії, Канади, Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Великої Британії та США надіслали або схвалюють військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що Італія готує для нас фінансову підтримку, а Іспанія гуманітарну допомогу. Тим часом Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з нашими українськими партнерами.
"НАТО вже багато років надає підтримку, щоб українці могли себе захистити. Ми продовжуватимемо це робити і закликатимемо інших зробити те ж саме", - додали у Генштабі ЗСУ.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України станом на вечір 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- ББМ - близько 540,
- гармат - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
Росія наносить удари по цивільному населенню
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.