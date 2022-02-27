Союзники НАТО посилюють підтримку України - Генштаб ЗСУ

Шістнадцять країн-членів долучилися до допомоги нашій державі.

Союзники НАТО посилюють підтримку України, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Союзники з Бельгії, Канади, Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Великої Британії та США надіслали або схвалюють військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що Італія готує для нас фінансову підтримку, а Іспанія гуманітарну допомогу. Тим часом Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з нашими українськими партнерами.

"НАТО вже багато років надає підтримку, щоб українці могли себе захистити. Ми продовжуватимемо це робити і закликатимемо інших зробити те ж саме", - додали у Генштабі ЗСУ.