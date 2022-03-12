Израиль передал для украинских больниц 6 генераторов

Их отправили из Италии во Львов.

Посольство Израиля в Италии отправило Украине помощь – 6 генераторов для обеспечения бесперебойной работы больниц.

Об этом сообщил посол Израиля в Италии Дрор Эдер на странице Facebook. Их отправили 10 марта из Италии во Львов.

"Сегодня мы отправили колонну грузовиков, загруженных шестью огромными генераторами, которые посольство приобрело из бюджета Mashab – агентства международной помощи министерства иностранных дел. Генераторы итальянского производства отправляются в город Львов в Украине, где они будут непрерывно обеспечивать электроэнергией городские больницы. Как жизненно важно получать медико-спасательные услуги во время войны", – сказал посол Эдер.

עוד תמונות ממשלוח הגנרטורים ללביב. ראו גלויה בעברית שפרסמתי. Опубликовано Dror Eydar Четверг, 10 марта 2022 г.

Также он добавил, что помощь была оказана в рамках приверженности еврейского народа библейскому указу "не восставай против крови ближнего твоего".

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