Ізраїль передав для українських лікарень 6 генераторів

Їх відправили з Італії до Львова.

Посольство Ізраїля в Італії відправило Україні допомогу – 6 генераторів для забезпечення безперебійної роботи лікарень.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Італії Дрор Едер на сторінці у Facebook. Їх відправили 10 березня з Італії до Львова.

"Сьогодні ми відправили колону вантажівок, завантажених шістьма величезними генераторами, які посольство придбало з бюджету Mashab – агентства міжнародної допомоги міністерства закордонних справ. Генератори італійського виробництва вирушають до міста Львів в Україні, де вони безперервно забезпечуватимуть електроенергією міські лікарні. Як життєво важливо отримувати медико-рятувальні послуги під час війни", – сказав посол Едер.

עוד תמונות ממשלוח הגנרטורים ללביב. ראו גלויה בעברית שפרסמתי. Опубліковано Dror Eydar Четвер, 10 березня 2022 р.

Також він додав, що допомога була надана в рамках прихильності єврейського народу біблійному указу "не повставай проти крові ближнього твого".

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