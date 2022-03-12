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Ізраїль не закликав Україну погоджуватись на вимоги Росії - Подоляк

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Ізраїль не закликав Україну погоджуватись на вимоги Росії - Подоляк

Тель-Авів / Associated Press

Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події.

Ізраїль не закликав Україну погоджуватись на всі вимоги Росії. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на будь-які вимоги Російської Федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події", - написав Подоляк. 

Цю інформацію також спростовують ізраїльські чиновники. 

Нагадаємо, історики з Центру Кантора при Університеті Тель-Авіва засудили неспровоковане вторгнення Росії до України та "боягузливі воєнні злочини", скоєні за вказівкою президента Володимира Путіна.

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