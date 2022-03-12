Ізраїль не закликав Україну погоджуватись на вимоги Росії - Подоляк

Ізраїль не закликав Україну погоджуватись на вимоги Росії - Подоляк

Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події.

Ізраїль не закликав Україну погоджуватись на всі вимоги Росії.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на будь-які вимоги Російської Федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події", - написав Подоляк.

Цю інформацію також спростовують ізраїльські чиновники.

PM of @naftalibennett, just as other conditional intermediary countries, does NOT offer Ukraine to agree to any demands of the Russian Federation. This is impossible for military & political reasons. On the contrary, Israel urges Russia to assess the events more adequately. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

Нагадаємо, історики з Центру Кантора при Університеті Тель-Авіва засудили неспровоковане вторгнення Росії до України та "боягузливі воєнні злочини", скоєні за вказівкою президента Володимира Путіна.

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