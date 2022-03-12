Відомий російський репер відрікся від РФ: "Я більше не даватиму концерти в Росії"

FACE попросив вибачення в українського народу за росіян.

Російський репер Іван Дрьомін, відомий багатьом під псевдонімом FACE, вибухнув емоційними постами у своєму Instagram.

Він видалив усі фото, які у нього були у фотоблогу до цього моменту і запостив лише три – і всі зроблені в Україні.

Дрьомін заявив, що після вторгнення Росії в Україну його як "російського артиста тепер практично немає, як громадянина теж":

"Я більше не збираюся платити податки в Росію, я поїхав і більше не приїду до Росії, я більше не даватиму концертів у Росії. Чому? Тому що мене і моїх близьких вижили, вижили з власного будинку, з власної землі, вижила ваша держава, яку я остаточно відмовляюся визнавати моєю з цієї секунди і вижив наш народ, якому абсолютно пох*й на все, доки вистачає грошей на бутерброд з маслом. Колись Росія стане гідною державою, з людьми, у яких сучасний і розумний менталітет, але сьогодні це, на жаль, не так", - сказав Іван.

Іван з братом у Харкові. 2021 рік / instagram.com/facepublicenemy

Репер зізнався, що завжди з радістю приїздив до України, яка його привітно приймала. І повномасштабна війна, яку Росія розв'язала на території України, його шокувала:

Іван в Одесі, 2019 рік / instagram.com/facepublicenemy

"Я закликаю нашу державу та армію одуматися та припинити руйнування міст та життів на території братнього народу. Я прошу вибачення у всього українського народу, за ті страждання, які завдала вам наша країна. Я перепрошую, за нашу державу, за самого себе, за наших людей, тому що хтось повинен це зробити і так уже вийшло, що ця нелегка частка завжди припадає на таких як я, тому що у справжнього зла ніколи не вистачить сміливості зізнатися навіть самим собі у своїх злочинах", - зазначив FACE.

Іван у Києві, 2018 рік / instagram.com/facepublicenemy

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