Як підготуватись до виїзду, перетнути кордон, розрахуватись в чужій країні: пам'ятка НБУ для українських біженців

Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки як всередині країни, так і за кордоном.
Національний банк України оприлюднив пам'ятку для громадян, які планують виїхати за кордон у період дії воєнного стану в Україні.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Готуємось до виїзду
- Зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна в сумі до 30 тис. грн в еквіваленті в день. До прикладу, у вас є доларовий рахунок – ви можете зняти з нього трохи більше тисячі доларів в день, якщо рахунок в євро – тоді зняти можна близько 900 євро в день.
- Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$, курс гривні до євро – 33,17 грн/євро (зафіксований на 24.02.2022).
- Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виняток (з 8 березня) – купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою агресором (у разі наявності валюти).
- Не потрібно вивозити із України готівкову гривню – ви або взагалі не зможете обміняти її за кордоном, або зможете обміняти по дуже невигідному курсу.
- Готівкову гривню краще завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити: у працюючому відділенні банку, маючи з собою паспорт; через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки. А далі за кордоном розраховуватися карткою.
Перетинаємо кордон
- Вимога декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті) залишається. Проте скасована необхідність надання підтверджуючих документів про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.
- Для виїжджаючих на автомобілі – поліс страхування "зелена картка" не обов’язковий (Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова).
- "Ковідні" документи та медична страховка при перетині кордону не перевіряються. Проте можуть вимагатися в країнах призначення.
Розраховуємося за кордоном
- Для розрахунків за кордоном віддавайте перевагу безготівковим розрахункам: гривневі та валютні платіжні картки, платіжні застосунки ApplePay та GooglePay.
- За кордоном в банкоматах можна знімати готівкову валюту як із валютних, так і з гривневих платіжних карток.
- Вигідно: конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою (а не курсом готівкового обміну).
Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки як всередині країни, так і за кордоном.
Нагадаємо, що Національний банк продовжив поступове послаблення та уточнення обмежень на валютному ринку, запроваджених 24 лютого у зв'язку із запровадженням воєнного стану.
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