Відставка Андрія Пишного: що заявив Нацбанк

НБУ / © УНІАН

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Станом на 15:00 21 жовтня голова Національного банку України Андрій Пишний не подавав заяви про відставку. У регуляторі назвали повідомлення про його звільнення неправдивими та анонсували окрему заяву щодо ситуації.

Про це Forbes Ukraine повідомили співрозмовники в НБУ.

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Раніше видання Delo поширило інформацію, що Пишний нібито написав заяву про звільнення за власним бажанням через стан здоров’я. Видання посилалося на джерело на банківському ринку, водночас зазначаючи, що сам очільник Нацбанку публічно про таке рішення не повідомляв.

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Що відбувається навколо голови НБУ

21 жовтня НАБУ та САП проводили слідчі дії в приміщеннях Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників. Про це повідомили правоохоронці й регулятор. За наявною на той момент інформацією, підозр нікому не оголошували.

Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що обшуки, зокрема, стосуються Пишного. Водночас офіційне повідомлення НБУ не уточнювало, щодо кого саме проводили слідчі дії.

Ситуація розгортається на тлі розслідування щодо державного «Сенс Банку». У серпні НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Форест Гамп», у межах якої заявили про викриття ймовірної схеми легалізації 150 млн грн для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».

Після цього Нацбанк посилив увагу до управління «Сенс Банком». Зокрема, регулятор розпочав оцінювання професійної придатності керівництва установи. Сам Пишний у серпні доповідав про ситуацію у Верховній Раді та заявляв, що НБУ виявив ознаки прихованої структури управління банком.

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