В очільника НБУ Пишного проводяться обшуки: що кажуть у НАБУ та Нацбанку (оновлено)

Очільник НБУ Андрій Пишний / © НБУ

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Антикорупційні органи 21 жовтня проводять слідчі дії в очільника Національного банку України Андрія Пишного. Обшуки відбуваються безпосередньо у робочому кабінеті та за іншими пов’язаними з головою НБУ адресами.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко, журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач та згодом підтвердили у НАБУ.

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«За даними наших джерел, то сьогодні НАБУ завітало до…НацБанку», — написав Железняк.

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Нардеп уточнив, що за його даними, працівники НАБУ прийшли саме до Пишного за робочою адресою.

«НАБУ та САП прямо зараз проводять слідчі дії в кабінеті та інших адресах Голови Національного Банку Андрія Пишного», — водночас написав Гончаренко.

Ткач також написав у Мережі про обшуки в Пишного, пославшись на інформацію від джерел УП у політичних колах.

НАБУ про обшуки в Нацбанку і Пишного

У НАБУ згодом підтвердили проведення обшуків у приміщенні Націбанку. Там також вказали, що детективибюро за процесуального керівництва САП проводять слідчі дії і за місцем проживання одного зі співробітників.

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У НАБУ наголосили, що наразі жодну особу не затримували та нікому не повідомляли про підозру.

«Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», — йдеться в заяві.

Заява НБУ про обшуки

НБУ підтвердив інформацію про проведення слідчих дій НАБУ у своєму приміщенні.

«Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі», — йдеться в заяві фінансової установи.

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До слова, у серпні видання Bloomberg інформувало, що між Офісом президента України та НБУ зростає напруженість через поступки МВФ. Президент Володимир Зеленський начебто розчарований тим, що Пишний більше відстоює жорсткі вимоги фонду та непопулярні рішення (зокрема підвищення податків та ставок), ніж потреби української економіки. Крім цього, ОПУ обурює надмірна публічна активність очільника НБУ, його політичний бекграунд та колишні зв’язки.

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