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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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У главы НБУ Пышного проводятся обыски: что говорят в НАБУ и Нацбанке (обновлено)

По информации народных избранников, НАБУ и САП работают по нескольким адресам, связанным с Андреем Пышным.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Глава НБУ Андрей Пышный

Глава НБУ Андрей Пышный / © НБУ

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Антикоррупционные органы 21 октября проводят следственные действия у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Обыски проходят непосредственно в рабочем кабинете и по другим связанным с главой НБУ адресам.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк, Алексей Гончаренко, журналист-расследователь «Украинской правды» Михаил Ткач и впоследствии подтвердили в НАБУ.

«По данным наших источников, сегодня НАБУ посетило… НацБанк», — написал Железняк.

Нардеп уточнил, что по его данным, работники НАБУ пришли именно к Пышному по рабочему адресу.

«НАБУ и САП прямо сейчас проводят следственные действия в кабинете и по другим адресам Председателя Национального Банка Андрея Пышного», — написал Гончаренко.

Ткач также написал в Сети об обысках у Пышного, сославшись на информацию от источников УП в политических кругах.

НАБУ об обысках в Нацбанке и у Пышного

В НАБУ впоследствии подтвердили проведение обысков в помещении Нацибанка. Там также указали, что детективы бюро при процессуальном руководстве САП проводят следственные действия и за местом проживания одного из сотрудников.

В НАБУ отметили, что пока ни одного человека не задерживали и никому не сообщали о подозрении.

«Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования», — говорится в заявлении.

Заявление НБУ об обысках

НБУ подтвердил информацию о проведении следственных действий НАБУ в своем помещении.

«Дополнительные пояснения будут даны по завершению процессуальных действий. Национальный банк продолжает работать в штатном режиме», — говорится в заявлении финансового учреждения

К слову, в августе издание Bloomberg информировало, что между Офисом президента Украины и НБУ растет напряженность из-за уступок МВФ. Президент Владимир Зеленский якобы разочарован тем, что Пышный больше отстаивает жесткие требования фонда и непопулярные решения (в частности, повышение налогов и ставок), чем потребности украинской экономики. Кроме того, ОПУ возмущает чрезмерная публичная активность главы НБУ, его политический бэкграунд и прежние связи.

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