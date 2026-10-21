Ваш дом преобразится до неузнаваемости: 9 простых способов освежить интерьер осенью

Как сделать дом уютным осенью — 9 советов дизайнеров / © Credits

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С наступлением холодов интерьер можно сделать теплее и уютнее без дорогостоящего ремонта. Дизайнеры назвали девять простых изменений, которые помогут освежить дом осенью, а некоторые из них также способны повысить привлекательность недвижимости для потенциальных покупателей.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов по дизайну интерьера.

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Добавьте осенние цвета

Один из самых простых способов изменить атмосферу комнаты — добавить несколько насыщенных природных оттенков. Дизайнер Мелани Ветстоун советует выбрать один-два цвета, которые уже хорошо сочетаются с существующим интерьером.

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Для осени подойдут оливковый, терракотовый, шоколадный, тёплый серо-коричневый и другие землистые оттенки. Не обязательно перекрашивать всю комнату — нужного эффекта можно добиться с помощью подушек, пледов, ковриков, абажуров или картин.

Избавьтесь от лишних вещей

Перед сезонным обновлением эксперты советуют убрать летний декор и вещи, которыми в ближайшие месяцы пользоваться не будут. В то же время не стоит превращать комнаты в пустое пространство — они должны сохранять уют и индивидуальность.

Пледы, декоративные подушки и другой текстиль, который долгое время хранился в шкафу, рекомендуется постирать, чтобы избавиться от пыли и затхлого запаха.

Обновите окна и двери

Если оконные рамы и двери находятся в хорошем состоянии, вместо полной замены их можно просто перекрасить. Это освежит облик помещения без значительных затрат.

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Изменить атмосферу помогут и новые шторы. Длинные модели из мягкой плотной ткани визуально делают комнату теплее, а также могут частично защищать от сквозняков.

Обустройте уголок для чтения

Неиспользованный угол комнаты или кухни можно превратить в небольшую зону отдыха. Для этого достаточно кресла или компактного дивана, небольшого столика, лампы, нескольких подушек и тёплого пледа.

Такой прием особенно уместен в больших помещениях с открытой планировкой, где отдельная зона отдыха помогает сделать пространство уютнее.

Измените освещение

Осенью дизайнеры советуют меньше полагаться на один яркий потолочный светильник. Вместо этого можно использовать сразу несколько источников теплого света — настольные лампы, торшеры и прикроватные светильники.

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Лампы, расположенные на разной высоте, создают более мягкий свет и придают интерьеру глубину.

Обновите стены краской

Если интерьер кажется устаревшим, его можно преобразить с помощью покраски. Для квартир, которые планируется продать, специалисты советуют с осторожностью подходить к очень ярким цветам и отдавать предпочтение нейтральной палитре.

Среди актуальных вариантов эксперты называют оливковый, шалфейно-зеленый, темно-синий, темно-серый, терракотовый и теплый бежевый. Если полностью покрасить стены нет возможности, можно освежить только плинтусы, дверные и оконные рамы.

Приведите в порядок территорию у входа

Осенью в дом вместе с обувью чаще попадают вода, грязь и мокрые листья. Поэтому у входа стоит обустроить практичную зону с ковриком, который легко чистить, и местом для хранения обуви.

Если позволяет площадь, там также можно поставить небольшую скамейку.

Сочетайте разные текстуры

Осенью дизайнеры предлагают частично заменить легкий летний текстиль более плотными материалами. Шерсть, букле, объемный трикотаж и фактурные ткани помогают визуально сделать комнату теплее.

При этом эксперты советуют не перегружать пространство декором. Нескольких контрастных фактур — например, хлопкового постельного белья, льняного покрывала и шерстяного пледа — вполне достаточно.

Добавьте осенние ароматы

Завершить сезонное обновление можно ароматическими свечами или диффузорами. Вместо лёгких цитрусовых и цветочных ароматов осенью эксперты рекомендуют выбирать пряные и древесные композиции.

Такой приём не требует никаких изменений в интерьере, но помогает создать в доме более тёплую сезонную атмосферу.

Напомним, ранее мы сообщали, ранее мы рассказывали о восьми дизайнерских хитростях , не требующих дорогостоящего ремонта, которые позволят обновить интерьер квартиры за один день

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