В Україні можуть стрімко зрости пенсії: хто та коли отримуватиме більше

Пенсія в Україні

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У 2027 році на українських пенсіонерів чекає кілька етапів підвищення виплат. Серед тих, чиї пенсії зростуть один або більше разів — працюючі пенсіонери, а також громадяни, які досягнуть певного вікового рубежу.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Підвищення для працюючих пенсіонерів

Серед пенсіонерів є чимало тих, хто отримає додаткове підвищення — це працюючі громадяни. Наразі таких нараховується 2,8 млн осіб, або 28% від загальної кількості.

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Для цієї категорії передбачено два етапи оновлення виплат:

У березні працюючим пенсіонерам проведуть індексацію пенсій.

У квітні Пенсійний фонд України проводить додатковий перерахунок тим особам, які пропрацювали не менше 24 місяців з моменту останнього призначення чи перерахунку пенсії.

Вікові надбавки протягом року

Протягом 2027 року продовжуватиметься індивідуальне підвищення виплат для осіб, які досягатимуть 70, 75 та 80 років.

Щомісячна доплата призначається від дня народження за умови, що загальний розмір пенсійної виплати не перевищує 10 000 грн:

70–74 роки — додатково 300 грн на місяць;

75–79 років — додатково 450 грн на місяць;

80 років і старше — додатково 570 грн на місяць.

Коли у 2027 році індексуватимуть пенсії

Підвищення пенсій у 2027 році може виявитися більшим, ніж у 2026-му. У відсотковому співвідношенні воно буде найзначнішим для громадян із мінімальними пенсіями, тоді як у грошовому еквіваленті (у гривнях) більший приріст отримають ті, у кого пенсія є високою.

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Загалом очікується кілька хвилин масових підвищень:

З 1 січня; З 1 березня (загальна індексація); З 1 квітня (перерахунок для працюючих пенсіонерів).

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