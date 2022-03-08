Нацбанк послабив низку обмежень на валютному ринку

Національний банк продовжив поступове послаблення та уточнення обмежень на валютному ринку, запроваджених 24 лютого у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

На тлі вторгнення російських військ на території України Національний банк послабив низку обмежень на валютному ринку, зокрема, щодо зняття коштів з рахунків.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

"Національний банк і надалі поступово послаблює та уточнює перелік обмежень на валютному ринку, що були запроваджені для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із введенням воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Так, з 8 березня 2022 року НБУ:

надав можливість банкам відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка;

дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку;

уточнив, що видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах їх залишку на рахунку та за їх наявності у касі філії або у відділенні;

визначив, що на території України заборона на проведення операцій з використанням рахунків резидентів росії або білорусі та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти рф або рб, не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

розширив можливість для резидентів та нерезидентів здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка ЗСУ, ТрО, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.

В НБУ уточнили, що проведення розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) з 24 лютого 2022 року, забороняється.

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Виняток зроблено лише для випадків, коли такі розрахунки здійснюються для оплати товарів критичного імпорту, розрахунків з МФО та інших операцій клієнтів банків, перелік яких визначено підпунктами 2–6 пункту 14 Постанови № 18.

"Ця заборона не стосується розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) до 23 лютого 2022 року включно", - зауважили в Нацбанку.

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Національний банк також визначив, що у випадку надходження коштів із-за кордону в російських рублях або білоруських рублях за операціями з експорту та імпорту товарів банку дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських рублів/білоруських рублів) для її подальшого зарахування на рахунки клієнта.

Нагадаємо, що для забезпечення проведення міжбанківських переказів в умовах воєнного стану Нацбанк вніс певні зміни у звичайну роботу банківської системи. СЕП забезпечуватиме платежі банків без вихідних.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua