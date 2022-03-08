13 день війни Росії проти України: як працює транспортна інфраструктура

Україна продовжує рятувати своїх громадян.
Війна Росії проти України завдала нашій транспортній інфраструктурі збитків на понад 10 млрд грн, на відновлення найбільших об’єктів знадобиться 1-2 роки. Станом на 8 березня залізничники евакуювали вже понад 1,7 млн людей. Також "Українське Дунайське пароплавство" організовує безкоштовні пасажирські перевезення до Румунії
Про це повідомляє Урядовий портал.
Евакуаційний рейс із Одеси: поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів буде поданий на посадку о 22:32.
Також від 9 березня "Українське Дунайське пароплавство" запустить рейси за маршрутом Ізмаїл-Тульча. Для реєстрації потрібно заповнити форму. Перевозитимуть дітей та жінок, а також чоловіків віком від 60 років. Відправлення здійснюють від причалів морського вокзалу Ізмаїла.
Розклад рейсів:
Посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тулча) – 10:30;
Посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тулча) – 15:30.
Війна Росії проти України завдала нашій транспортній інфраструктурі збитків на мільярди гривень, на відновлення найбільших об’єктів знадобиться один-два роки.
"На кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки перевищили 10 млрд доларів. У її відновленні Україна покладатиметься на допомогу світу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мер Перемишля вручив "другу" Путіна символічну футболку.
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