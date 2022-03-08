Байден підписав указ про заборону імпорту газу та нафти з Росії: деталі

Указ стосується заборони імпорту та нових інвестицій через вторгнення Росії до України.
Президент США Джо Байден офіційно підписав указ про заборону імпорту газу та нафти з Росії.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.
У документі повідомляється детальний перелік нових санкцій проти РФ.
Забороняється:
- імпорт до США з Росії: сирої нафти; нафти; нафтового пального; масел; зрідженого природного газу; вугілля та вугільної продукції;
- здійснювати нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та фінансувати іноземні компанії, які здійснюють такі інвестиції.
Такі кроки гарантують, що американські компанії та інвестори не підтримуватимуть зусилля Володимира Путіна щодо розширення виробництва енергії в Росії.
Нагадаємо, США повністю заборонили увесь імпорт російської нафти та газу через війну Росії в Україні.
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