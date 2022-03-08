McDonald's через війну в Україні закриває усі свої заклади в Росії

Наразі невідомо, коли заклади швидкої їжі відновлять роботу в країні-агресорці.
McDonald's призупиняє свою роботу в Росії та закриває 850 закладів харчування.
Про це повідомляє washingtonpost.com.
Як зазначається, поки 62 тис. співробітників McDonald's у Росії отримуватимуть зарплату. Проте компанія вирішила піти з ринку через війну Росії проти України.
Президент і генеральний директор McDonald's Кріс Кемпінські сказав, що закриття закладів наразі є правильним рішенням.
"У нас є цінності і ми не можемо ігнорувати людські страждання в Україні", – сказав Кемпінські.
Наразі невідомо, коли заклади швидкої їжі відновлять роботу в країні-агресорці.
Нагадаємо, ТСН.ua публікує список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.
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