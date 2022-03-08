McDonald's через війну в Україні закриває усі свої заклади в Росії

McDonald's через війну в Україні закриває усі свої заклади в Росії

Наразі невідомо, коли заклади швидкої їжі відновлять роботу в країні-агресорці.

McDonald's призупиняє свою роботу в Росії та закриває 850 закладів харчування.

Про це повідомляє washingtonpost.com.

Як зазначається, поки 62 тис. співробітників McDonald's у Росії отримуватимуть зарплату. Проте компанія вирішила піти з ринку через війну Росії проти України.

Президент і генеральний директор McDonald's Кріс Кемпінські сказав, що закриття закладів наразі є правильним рішенням.

"У нас є цінності і ми не можемо ігнорувати людські страждання в Україні", – сказав Кемпінські .

Наразі невідомо, коли заклади швидкої їжі відновлять роботу в країні-агресорці.

Нагадаємо, ТСН.ua публікує список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.

Читайте також: