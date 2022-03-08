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США повністю забороняють увесь імпорт російської нафти та газу - Байден

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США повністю забороняють увесь імпорт російської нафти та газу - Байден

Associated Press

Заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США, сказав Байден.

Президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу.

Про це він сказав у зверненні, виступаючи до американського народу, 8 березня у Білому домі. 

Американський президент наголосив, що заборона імпорту нафти та газу має потужну двопартійну підтримку США. Перед ухваленням цього рішення США також провели консультації з союзниками в Європі. Байден підкреслив, що наразі ЄС не може запровадити санкції у вигляді заборони імпорту російського газу та нафти. 

"Сьогодні я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти та газу. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися. Ці кроки мають потужну двопартійну підтримку і США мають підтримку українського народу. Ми провели консультації також з союзниками в Європі. Потрібно розуміти, що європейські союзники зараз не можуть зробити такі кроки", - сказав він.

Байден пояснив, що США є чистим експортером енергоресурсів, тому країна може запровадити санкції на відміну від ЄС. Він щауважив, що країнам ЄС потрібно робити більш довгострокові кроки з огляду на залежність російських енергоресурсів. "Наші команди об'єднані для продовження тиску на Путіна", - наголосив лідер США.

Варто зазначити, близько 8% імпорту нафти Сполученими Штатами надходить з Росії, хоча країна не імпортує російський природний газ. Раніше Байден опирався обмеженням, спрямованим на енергетичний сектор, заявляючи, що не хоче зашкодити споживачам США через крок, який, ймовірно, спричинить підвищення вартості палива.

Втрати росії станом на 8 березня / © ТСН.ua
Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua
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