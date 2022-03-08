США повністю забороняють увесь імпорт російської нафти та газу - Байден

Заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США, сказав Байден.

Президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу.

Про це він сказав у зверненні, виступаючи до американського народу, 8 березня у Білому домі.

Американський президент наголосив, що заборона імпорту нафти та газу має потужну двопартійну підтримку США. Перед ухваленням цього рішення США також провели консультації з союзниками в Європі. Байден підкреслив, що наразі ЄС не може запровадити санкції у вигляді заборони імпорту російського газу та нафти.

"Сьогодні я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти та газу. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися. Ці кроки мають потужну двопартійну підтримку і США мають підтримку українського народу. Ми провели консультації також з союзниками в Європі. Потрібно розуміти, що європейські союзники зараз не можуть зробити такі кроки", - сказав він.

Байден пояснив, що США є чистим експортером енергоресурсів, тому країна може запровадити санкції на відміну від ЄС. Він щауважив, що країнам ЄС потрібно робити більш довгострокові кроки з огляду на залежність російських енергоресурсів. "Наші команди об'єднані для продовження тиску на Путіна", - наголосив лідер США.

Варто зазначити, близько 8% імпорту нафти Сполученими Штатами надходить з Росії, хоча країна не імпортує російський природний газ. Раніше Байден опирався обмеженням, спрямованим на енергетичний сектор, заявляючи, що не хоче зашкодити споживачам США через крок, який, ймовірно, спричинить підвищення вартості палива.