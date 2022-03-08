До Харкова прибули десятки вагонів гуманітарної допомоги — нардеп

У кожному з вагонів міститься понад 500 тонн продуктів.

До Харкова прибули 24 вагони гуманітарної допомоги.

Про це повідомив народний депутат України Павло Якименко.

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За його словами, у кожному з вагонів міститься понад 500 тонн продуктів та дитячих товарів, зокрема м'ясо, багато фруктів та овочів, крупи, дитяче харчування та підгузки.

Наразі на місці працює кілька волонтерських організацій – вони розподіляють вантаж районами міста та області, де ситуація найбільш критична, а також допомагають комплектувати та відправляти допомогу.

Нардеп каже, що для отримання чергової партії гумдопомоги вдалося організувати зручнішу логістику.

"Ми щодня працюємо над тим, щоб мешканці Харкова та Харківської області вчасно отримували все необхідне для життя", — написав Якименко.

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