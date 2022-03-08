В Харьков прибыли десятки вагонов гуманитарной помощи — нардеп

В каждом из вагонов содержится более 500 тонн продуктов.
В Харьков прибыли 24 вагона гуманитарной помощи.
Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Якименко.
По его словам, в каждом из вагонов содержится более 500 тонн продуктов и детских товаров, мясо, много фруктов и овощей, крупы, детское питание и памперсы.
Сейчас на месте работает несколько волонтерских организаций – они распределят груз по району города и области, где ситуация наиболее критична, а также помогают комплектовать и отправлять помощь.
Нардеп говорит, что для получения очередной партии гумпомощи удалось организовать более удобную логистику.
"Мы каждый день работаем над тем, чтобы жители Харькова и Харьковской области вовремя получали все необходимое для жизни", — написал Якименко.
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