Для отримання та розподілу гуманітарної допомоги створено Координаційний центр

За словами прем'єра, правила ввезення гуманітарних вантажів максимально спрощені.
Уряд продовжує працювати на перемогу над російським окупантом.
Про це 8 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Тиждень тому було створено Координаційний центр, мета якого – отримання та розподіл гуманітарної допомоги. Ми максимально спростили та продовжуємо спрощувати правила ввезення таких товарів, у щоденному режимі прибираємо більшість бюрократичних процедур", - зазначив він.
Крім того, для налагодження міжнародної логістики уряд України ухвалив рішення щодо нового порядку перетину державного кордону для водіїв.
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