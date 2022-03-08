Для отримання та розподілу гуманітарної допомоги створено Координаційний центр

Для отримання та розподілу гуманітарної допомоги створено Координаційний центр

За словами прем'єра, правила ввезення гуманітарних вантажів максимально спрощені.

Уряд продовжує працювати на перемогу над російським окупантом.

Про це 8 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Тиждень тому було створено Координаційний центр, мета якого – отримання та розподіл гуманітарної допомоги. Ми максимально спростили та продовжуємо спрощувати правила ввезення таких товарів, у щоденному режимі прибираємо більшість бюрократичних процедур", - зазначив він.

Крім того, для налагодження міжнародної логістики уряд України ухвалив рішення щодо нового порядку перетину державного кордону для водіїв.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua