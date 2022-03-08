США відкрили "полювання" на елітне майно російських олігархів - Байден

Робочу групу створило Міністерство юстиції США.

Президент США Джо Байден заявив, що міністерство юстиції створило робочу групу, яка розслідує діяльність російських олігархів.

Про це він сказав у зверненні, виступаючи до американського народу, 8 березня у Білому домі.

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"Міністерство юстиції США створило робочу групу, яка розслідує діяльність російських олігархів. Ми розслідуємо і виявляємо місцеперебування їхніх яхт, літаків, розкішних апартаментів, щоб ці люди не мали зиску від путінської війни. Одна яхта була більше 400 футів (120 метрів - ред.) завдовжки. Це - мільйони доларів", - сказав Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити 12 млрд доларів для допомоги Україні.

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