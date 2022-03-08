Ціни на бензин в США злетіли до історичного максимуму: яка причина

Ціни на бензин в США злетіли до історичного максимуму: яка причина

Середня вартість роздрібного галону бензину на початку вівторка досягла 4,173 долара.

На тлі новин про можливу заборону США імпорту російської нафти роздрібні ціни на бензин в США досягли 8 березня історичного рекорду та продовжують зростати.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними американської автомобільної асоціації, середня вартість роздрібного галону бензину на початку вівторка досягла 4,173 долара. У деяких частинах країни ціни перевищили 5 доларів за галон, що завдало удару по споживачам в країні з найбільшим споживанням бензину у світі.

Ціни на бензин різко зросли в останні тижні разом з цінами на нафту після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, в Білому домі офіційно повідомили, шо президент США Джо Байден 8 березня виступить із заявою. Адміністрація президента США не вказала теми звернення Байдена, проте раніше американська журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс повідомила, що адміністрація американського лідера 8 березня планує оголосити про заборону імпорту російської нафти.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua