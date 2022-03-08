British Petroleum не купуватиме нафту та газ з Росії

British Petroleum не купуватиме нафту та газ з Росії

Компанія виділила Україні 20 мільйонів доларів допомоги.

British Petroleum припинить укладання нових угод на покупку нафти та газу з Росії.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Зазначається також, що BP виходить зі свого пакету акцій російської "Роснафти", якими вона володіла від 2013 року - ці акції складали 19,75%.

Більше того, правління British Petroleum ухвалило рішення виділити Україні, яка страждає від російської агресії, гуманітарної допомоги на суму 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, які залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі. У відповідь на агресію РФ низка компаній заявила про вихід з країни.

Так, станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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