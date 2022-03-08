British Petroleum не будет покупать нефть и газ из России

British Petroleum не будет покупать нефть и газ из России

Компания выделила Украине 20 миллионов долларов помощи.

British Petroleum прекратит заключение новых сделок по покупке нефти и газа из России.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Отмечается также, что BP выходит из своего пакета акций российской "Роснефти", которым она владела с 2013 года — эти акции составляли 19,75%.

Более того, правление British Petroleum приняло решение выделить, страдающей от российской агрессии Украине, гуманитарную помощь на сумму 20 миллионов долларов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже тринадцатый день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды. В ответ на агрессию РФ ряд компаний заявил о выходе из страны.

Так, по состоянию на 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

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