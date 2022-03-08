Сьогодні Білий дім оголосить про заборону імпорту російської нафти - ЗМІ

За прогнозами американського сенатора, ціни на пальне зростуть у всьому світі, але це "ціна за свободу".

Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок, 8 березня, планує оголосити про заборону імпорту російської нафти.

Про це повідомила американська журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс на сторінці у Twitter.

Також про намір США заборонити ввозити російський нафтопродукт на територію Америки повідомив сенатор Кріс Кунс в ефірі CNN. За його прогнозами, після такого рішення ціни на пальне зростуть у всьому світі, але це "ціна за свободу".

"Білий дім сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, ціни на пальне зростуть на всій планеті, але "це ціна свободи", - сказав він.

Нагадаємо, найбільша в Європі нафтова компанія Shell повідомила, що повністю зупиняє закупівлю нафти з РФ на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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