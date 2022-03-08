Війна Росії проти України: ситуація у Маріуполі в режимі онлайн

Війна Росії проти України: ситуація у Маріуполі в режимі онлайн

Україна бореться з російськими окупантами вже 13 день.

24 лютого Росія напала на Україну. Тоді президент РФ Володимир Путін назвав це "спеціальною військовою операцією".

Російські окупаційні війська обстрілюють міста, руйнують інфраструктуру та житлові будинки, вбивають цивільних людей та дітей.

ЗСУ та ТРО тримають оборону та відбивають атаки військ противника.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. У місті немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Немає жодного району, який би не обстрілювали загарбники.

ТСН.ua розповідає про ситуацію у Маріуполі в режимі онлайн.