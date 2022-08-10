Церковний календар на 11 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 11 серпня в церковному календарі

11 серпня вшановують пам’ять святого мученика Калинника Кілікійського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 11 серпня — день пам’яті пам’ять святого мученика Калинника Кілікійського

У четвер, 11 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять пам’ять святого мученика Калинника Кілікійського.

Калинник Кілікійський жив в кінці III - на початку IV століть. З ранніх років батьки залучили свого сина до християнства. А тому Калинник вчив Святе Письмо та житія святих. Це принесло свої плоди. Своє життя він присвятив Ісусу Христу та порятунку "душ, які заблукали". Святий мріяв за допомогою своїх настанов наставити на шлях істинний якомого більше людей.

Однак в місті Анкір Калинник був схоплений язичниками. Його довго катували, а потім стратили. Згідно з переказом, солдати, які супроводжували Калинника на страту, дуже мучилися від справи в дорозі. Тому святий молився до Бога, щоб він допоміг конвоїрам.

Церковний календар на 11 серпня: відео

Народні прикмети

Теплий день означає, що початок вересня буде таким самим.

11 серпня вранці туман - поганий врожай меду.

Якщо ягід і горіхів багато, зима буде холодною.

Що не можна робити 11 серпня