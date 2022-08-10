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Церковный календарь на 11 августа — кому молятся верующие

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Церковный календарь на 11 августа — кому молятся верующие

11 августа – день памяти память святого мученика Калинника Киликийского / Фото: pixabay.com

Какой церковный праздник 11 августа – читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 11 августа в церковном календаре

11 августа чтят память святого мученика Калинника Киликийского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 11 августа – день памяти память святого мученика Калинника Киликийского

В четверг, 11 августа 2022 года, церковь чтит память святого мученика Калинника Киликийского.

Калинник Киликийский жил в конце III – начале IV веков. С ранних лет родители привлекли своего сына в христианство. Поэтому Калинник учил Священное Писание и жития святых. Это принесло свои плоды. Свою жизнь он посвятил Иисусу Христу и спасению "заблудившихся душ". Святой мечтал с помощью своих наставлений наставить на истинный путь как можно больше людей.

Однако в городе Анкир Калинник был схвачен язычниками. Его долго пытали, а затем казнили. Согласно преданию, солдаты, сопровождавшие Калинника на казнь, очень страдали от дела в пути. Поэтому святой молился Богу, чтобы он помог конвоирам.

Церковный календарь на 11 августа: видео

Народные приметы

  • Теплый день означает, что начало сентября будет таким же.
  • 11 августа утром туман – плохой урожай меда.
  • Если ягод и орехов много, зима будет прохладной.

Что нельзя делать 11 августа

  • Не стоит давать взаймы.
  • Запрещено ссориться, особенно с близкими.
  • Не стоит шить, убирать, вязать.

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