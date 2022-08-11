Три знака Зодиака, у которых сегодня все получится

Влияние нынешних лунных суток скорее благоприятно, чем наоборот: энергетика, которой наделяет человека Луна, дарит ему силу и выносливость и делает возможным осуществление любых – даже самых смелых – планов. Таким расположением и благоприятным отношением спутника Земли нужно пользоваться, чтобы реализовать свои проекты.

Сегодня, 11 августа, всем знакам Зодиака удастся достичь поставленной цели, но три из них окажутся особенно успешными.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – не самый уверенный в себе знак Зодиака, и его заниженная самооценка часто мешает ему достичь целей, которые он перед собой ставит. Сегодня звезды, которые целиком и полностью находятся на их стороне, советуют им верить в себя – благодаря этому представители знака смогут добиться результатов, которые в другие дни кажутся им недостижимыми, и почувствовать себя победителями.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, как одному из самых самоуверенных, упорных и целеустремленных знаков Зодиака, не нужны дополнительные стимулы для того, чтобы действовать. А вот в чем они действительно нуждаются, так это в правильной организации своей работы: им нужно составить план и действовать целенаправленно, тогда у них обязательно все получится.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи хорошо знают, что их сила в творческом мышлении и виртуозном умении воплощать свои идеи – зачастую, гениальные – в жизнь. Сегодня недостатка в них у представителей знака не будет, главное – отделить действительно продуктивные от непродуктивных, сосредоточиться на первых и отсеять вторые – в этом секрет успеха нынешнего дня.

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