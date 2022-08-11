Обстрел Харькова: ракета попала во двор жилого дома

В Харькове раньше раздались взрывы
РФ попала во двор жилого дома в Киевском районе Харькова во время утренних обстрелов города, сообщил мэр Игорь Терехов.
По его словам, в Харькове — четыре попадания. На 05:00 информации о погибших или раненых не поступало.
Напомним, 10 августа украинские военные нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении, где кафиры вели штурмовые действия.
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