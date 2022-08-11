Обстріл Харкова: ракета влучила у двір житлового будинку

У Харкові раніше пролунали вибухи
РФ влучила у двір житлового будинку у Київському районі Харкова під час ранкового обстрілу міста, повідомив мер Ігор Терехов.
За його словами, у Харкові — чотири влучання. На 05:00 інформації про загиблих чи поранених не надходило.
Нагадаємо, 10 серпня українські військові завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку, де окупанти вели штурмові дії.
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