Обстріл Харкова: ракета влучила у двір житлового будинку

У Харкові раніше пролунали вибухи

РФ влучила у двір житлового будинку у Київському районі Харкова під час ранкового обстрілу міста, повідомив мер Ігор Терехов.

За його словами, у Харкові — чотири влучання. На 05:00 інформації про загиблих чи поранених не надходило.

Нагадаємо, 10 серпня українські військові завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку, де окупанти вели штурмові дії.

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