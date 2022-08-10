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Росія обстріляла центр Бахмута: загинуло семеро людей, ще шестеро отримали травми

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Росія обстріляла центр Бахмута: загинуло семеро людей, ще шестеро отримали травми

Фото: Офіс генерального прокурора

Росія у середу, 10 серпня, обстріляла центр міста Бахмут.

Російські військові злочинці вбили семеро мирних мешканців та поранили ще шістьох людей. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, 10 серпня російська окупаційна армія обстріляла центральну частину Бахмута. На місці трагедії загинуло семеро мирних мешканців, ще шестеро людей отримали травми. 

© Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

Пошкоджено магазини, приватні домівки та багатоповерхівки.  За попередніми даними, окупанти вкотре використали проти мирного населення РСЗВ "Ураган". 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у Бахмуті місцевий мешканець коригував вогонь російської артилерії по місту

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
464
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