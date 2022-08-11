У Харкові пролунали вибухи: залишайтеся в укриттях

У Харкові оголошена повітряна тривога
Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові.
Також про це пише Суспільне. Харків.
Залишайтеся в укриттях.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, 10 серпня українські військові завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку, де окупанти вели штурмові дії.
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