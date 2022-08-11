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У Харкові пролунали вибухи: залишайтеся в укриттях

Дата публікації
Перегляди
1009
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У Харкові пролунали вибухи: залишайтеся в укриттях

Фото: ТСН.ua

У Харкові оголошена повітряна тривога

Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові. 

Також про це пише Суспільне. Харків. 

Залишайтеся в укриттях. 

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 10 серпня українські військові завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку, де окупанти вели штурмові дії.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1009
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