У Харкові пролунали вибухи: залишайтеся в укриттях

У Харкові оголошена повітряна тривога

Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові.

Також про це пише Суспільне. Харків.

Залишайтеся в укриттях.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 10 серпня українські військові завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку, де окупанти вели штурмові дії.

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