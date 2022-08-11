Астрологічний прогноз на 11 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-який вчинок — як професійної, так і особистої якості — необхідно ретельно обмірковувати і тільки потім діяти, інакше помилки не уникнути. Спілкуючись з людьми – навіть рідними та близькими, необхідно ставити під сумнів їхні слова – надто велика ймовірність обшуканства.

Символ дня: змія.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: енергетика дня сильна, але використовувати її потрібно розумно та економно.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: моріон, агат, гагат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко та без наслідків у вигляді ускладнень. Від хірургічного втручання, навіть якщо йдеться лише про обрізний манікюр, потрібно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — у них міститься підказка про те, яка проблема існує в житті людини і як її вирішити.

Афоризм дня: "Вважаю, що дорослій людині (молодь не береться до уваги) важливо визначити для себе життєві пріоритети. У житті має бути розпорядок, згідно з яким ви витрачаєте час та енергію" (Харукі Муракамі).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Фаред – виконує бажання.

Магія та містика дня: день сприятливий для читання езотеричних праць – у них відкриються нові знання.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри – великий ризик програшу.

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