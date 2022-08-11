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Астрологический прогноз на 11 августа

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Астрологический прогноз на 11 августа

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любой поступок – как профессионального, так и личного свойства – необходимо тщательно обдумывать и только потом действовать, в противном случае ошибки не избежать. Общаясь с людьми – даже родными и близкими, необходимо подвергать сомнению их слова – слишком велика вероятность обмана. 

Символ дня: змея. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: энергетика дня сильна, но использовать ее нужно разумно и экономно. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: морион, агат, гагат. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий в виде осложнений. От хирургического вмешательства, даже если речь идет всего лишь об обрезном маникюре, нужно отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – в них содержится подсказка о том, какая проблема существует в жизни человека и как можно ее решить. 

Афоризм дня: "Считаю, что взрослому человеку (молодежь не в счет) важно определить для себя жизненные приоритеты. В жизни должен быть распорядок, согласно которому вы расходуете время и энергию" (Харуки Мураками). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Ангел-хранитель дня: Фарэд – исполняет желания. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения эзотерических трудов – в них откроются новые знания. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – велик риск проигрыша. 

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