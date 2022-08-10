Українські воїни завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку

Російські окупанти на Харківському напрямку вели повітряну розвідку з безпілотників.

Окупанти на Харківському напрямку проводили повітряну розвідку та намагалися покращити логістичні забезпечення підрозділів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“Росіяни здійснював обстріли неподалік Світличного, Прудянки, Руської Лозової, Черкаських та Руських Тишків, Верхнього та Старого Салтова, Коробочкиного і Шевелівки. Завдали авіаційного удару біля Гусарівки”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що росіяни з метою покращення тактичного положення вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. Українські воїни завдали загарбникам значних втрат та змусили тікати назад.

Нагадаємо, що Росія на окупованих територіях видає фейкові паспорти, придатні лише для участі у псевдореферендумах.

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