Білорусь проводить збори тероборони та військових запасу - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних кордонах України та у Білорусі.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 серпня.
Від 9 серпня цього року, у Мінську, під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил Білорусі розпочато проведення зборів з підрозділами територіальної оборони. До них залучать військовозобов’язаних запасу.
Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
Раніше повідомлялося, що білоруські військові тренуються стріляти з "Ураганів".
Читайте також:
- Росія обстріляла центр Бахмута: загинуло семеро людей, ще шестеро отримали травми
- РФ стягнула достатньо техніки до кордону з Україною: очільник Чернігівщини - про загрозу повторного наступу з Білорусі
- До Білорусі знову прилітав російський Іл-76, який привіз нову партію ракет: моніторингова група попереджає про небезпеку