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Білорусь проводить збори тероборони та військових запасу - Генштаб ЗСУ

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Білорусь проводить збори тероборони та військових запасу - Генштаб ЗСУ

Фото: Сайт Міноборони Білорусі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних кордонах України та у Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 серпня.

Від 9 серпня цього року, у Мінську, під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил Білорусі розпочато проведення зборів з підрозділами територіальної оборони. До них залучать військовозобов’язаних запасу.

Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові тренуються стріляти з "Ураганів".

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