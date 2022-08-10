Білоруські військові тренуються стріляти з "Ураганів"

Білоруська армія проводить тренування зі стрільби з РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

На полігоні "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) проходять контрольні заняття з управління ракетними ударами з батареями 220 мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" 231-ї артилерійської бригади (пункт постійної дислокації – Боровка, Лепельський район Вітебської області).

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За даними Міноборони Білорусі, військовослужбовці відпрацювали завдання щодо виходу до призначеного району, підготовки та заняття стартових позицій, а також завдання ударів по зазначених цілях із бойовими пусками.

Після завдання ударів виконувались завдання зі зміни позицій, заряджання і завдання ударів по нових виявлених цілях.

Найімовірніше, заняття мають плановий характер.

Нагадаємо, РФ стягнула достатньо техніки до кордону з Україною. Очільник Чернігівщини попередив про загрозу повторного наступу з Білорусі.

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