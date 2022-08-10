У центрі Маріуполя прогримів сильний вибух

Вдень 10 серпня у центральному районі Маріуполя біля Еко-ринку прогримів потужний вибух.
Місцева влада наразі не може підтвердили або спростувати, чи був вибух результатом роботи маріупольських партизанів.
Про це Маріупольська міськрада повідомила в Мережі.
"О 12:00 в Центральному районі біля ЕКО-ринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про роботу опору Маріупольської групи. Чекаємо уточнених новин", – йдеться в заяві мерії.
Нагадаємо, російські окупанти проводять приховану мобілізацію в Маріуполі, заманюючи людей на військову службу в "новому підрозділі".
Зауважимо, що жителі Маріуполя досі не отримують електропостачання до будинків, які майже всі зруйнували російські загарбники.
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