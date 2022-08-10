У Маріуполі зафіксували рух військової техніки

Підтвердження ввозу цих установок в Маріуполь цього дня немає.

У Маріуполі вчора, 9 серпня, зафіксували рух російської військової техніки. Ймовірно, окупанти перекидають системи протиповітряної оборони ближче до лінії фронту.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Вчора в проміжок з 8 до 8-20 ранку по пр. Металургів і пр. Нікопольському в Донецькому напряму чотири тягачи навантажені пусковими установками С300 з позначками "V". Оскільки немає підтвердження ввозу цих установок в Маріуполь цього дня, схоже на перекидання системи ППО ближче до лінії фронту", - зазначив він.

Андрющенко нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів або долучитись до спротиву можна за допомогою боту в Telegram: @MMR_SendMe_bot.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої "ДНР" вирішила влаштувати судилище над українськими військовополоненими - бійцями "Азову". Для цього готують залу Маріупольської філармонії.

Смертна кара в Маріуполі! Окупанти монтують тюремні клітки у філармонії. Петро Анрющенко в ТСН

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