В Мариуполе зафиксировали движение военной техники

Подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день нет.

В Мариуполе вчера, 9 августа, зафиксировали движение российской военной техники. Вероятно, оккупанты перебрасывают системы противовоздушной обороны ближе к линии фронта.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Вчера в промежуток с 8 до 8-20 утра по пр. Металлургов и пр. Никопольскому в Донецком направлении четыре тяга груженые пусковыми установками С300 с пометками "V". Поскольку нет подтверждения ввоза этих установок в Мариуполь в этот день, похоже на перебрасывание системы ПВО ближе к линии фронта", — отметил он.

Андрющенко напомнил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов или присоединиться к сопротивлению можно с помощью бота в Telegram: @MMR_SendMe_bot.

Напомним, оккупационные власти так называемой "ДНР" решили устроить судилище над украинскими военнопленными — бойцами "Азова". Для этого готовится зал Мариупольской филармонии.

Смертная казнь в Мариуполе! оккупанты монтируют тюремные клетки в филармонии. Петр Анрющенко в ТСН

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