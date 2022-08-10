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В центре Мариуполя прогремел сильный взрыв

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В центре Мариуполя прогремел сильный взрыв

Фото: ТСН.ua

Днем 10 августа в центральном районе Мариуполя возле Эко-рынка прогремел мощный взрыв.

Местные власти пока не могут подтвердить или опровергнуть, был ли этот взрыв результатом работы мариупольских партизан.

Об этом Мариупольский горсовет сообщил в Сети.

"В 12:00 в Центральном районе возле ЭКО-рынка раздался мощный взрыв. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе сопротивления Мариупольской группы. Ждем уточненных новостей", – говорится в заявлении мэрии.

Напомним, российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Мариуполе, заманивая людей на военную службу в "новом подразделении".

Заметим, что жители Мариуполя до сих пор не получают электроснабжения в дома, которые почти все разрушили российские захватчики.

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