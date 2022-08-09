Загроза вторгнення з Білорусі: на Волині попередили про мінування прикордонних територій

Громадян, що мешкають у прикордонних з РБ населених пунктах Волинської області, закликають бути обережними, коли відвідуватимуть лісні масиви, виїжджатимуть на узбіччя доріг тощо.

Через загрозу вторгнення з території Білорусі здійснено мінування прикордонних територій Волині.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу 100-ї окремої бригади ТрО Волині.

Тож громадян, що мешкають у прикордонних з РБ населених пунктах Волинської області, закликають бути обережними, коли відвідуватимуть лісні масиви, виїжджатимуть на узбіччя доріг тощо.

"Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні, у зв`язку з загрозою вторгнення з території РБ. Місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!". Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загроза вторгнення білоруської армії в Україну зараз мінімальна. Хоча така загроза існуватиме до кінця війни. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко. Щодо ракетних ударів, авіаційних та сухопутних, то ризик дуже великий, наголосив експерт. "Дійсно, Російська Федерація буде і в подальшому використовувати повітряний простір і територію Білорусі для того, щоб завдавати ракетних ударів по території України, а також не виключено, що ціллю буде і столиця – Київ", - підсумував Коваленко.

Навчання в школах за 50 км від кордонів з Білоруссю може бути лише онлайн

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