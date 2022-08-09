Військовий експерт оцінив, чи реальні погрози Путіна підірвати Запорізьку АЕС

Публіцист і політолог Андрій Піонтковський впевнений, що очільник Кремля Володимир Путін буде надалі продовжувати ядерну провокацію щодо Запорізької АЕС.

Піонтковський пояснив, що Путін розуміє, якщо він застосує у війні з Україною ядерну зброю, Захід миттєво нанесе потужні удари по Росії.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

На переконання експерта, очільник Кремля можливими провокаціями на ЗАЕС може вийти з ситуації щодо неможливості застосування ядерної зброї.

"Путін планує підірвати Запорізьку АЕС і звинуватити Україну, що це українці. Повторити той же прийом, що і з табором військовополонених. І той же прийом, завдяки якому він прийшов до влади", – зазначив публіцист.

Як повідомляли раніше, внаслідок ймовірної катастрофи на Запорізькій АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає 1 млн людей, і не лише в Україні. Тому очільниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко вважає, що уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації.

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