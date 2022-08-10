РФ стягнула достатньо техніки до кордону з Україною: очільник Чернігівщини - про загрозу повторного наступу з Білорусі

Ймовірність повторного наступу російської армії з території Білорусі залишається, а ризик такий, який був і раніше. Для цього противник стягнув до українського кордону достатньо військової техніки.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зауважив, попри те, що біля кордону сконцентрована ворожа техніка, людей немає.

Про це очільник Чернігівської ОВА повідомив в інтерв'ю "Суспільному".

"На сьогодні можливість повторного наступу як з території Росії, так і з території Білорусі, лишається. Ризик є. Він був місяць тому, два, три і зараз лишається. До тих пір поки на території Білорусі близько до наших кордонів розміщені багато російської техніки. Її достатньо для того, щоб розпочати наступ. Людей нема, але техніка є. Цього достатньо, щоб сказати, що є загроза. Тобто ми маємо бути готовими. Ми точно бачимо по всіх зведеннях і розвідки, в тому числі, що нам не можна розслаблятися", - зазначив Чаус.

Водночас посадовець не вірить, що білоруська армія братиме участь у наземній операції разом з російськими військовими у разі ймовірної атаки на Україну.

"Щодо участі Білорусі, то я вважаю, що білоруси до нас не прийдуть воювати по землі", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, до Білорусі знову прилітав вантажний літак Іл-76 Повітряно-космічні сили Російської Федерації. За даними моніторингової групи, російський літак міг привезти нову партію ракет для ЗРК С-300/400.

У Криму "бавовна" знищила 9 російських літаків - Таміла Ташева в ТСН

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.