Що відбувається на фронтах України 10 серпня: з’явилася нова мапа бойових дій

За даними мапи бойових дій в Україні 10 серпня, головні напрямки наступу російських військ зосереджуються на Донбасі.

Так, окупанти продовжують наступати на Донбасі, зокрема в напрямку Бахмута та Авдіївки.

Відповідну мапу бойових дій в Україні опублікувало Міноборони Великої Британії в Мережі.

Водночас українські військові відбивають штурмові спроби російських загарбників на Донбасі.

Окрім того, 10 серпня російська армія робить спроби відновити свій наступ на напрямку Донецьк-Піски.

Окупанти також намагаються наступати на напрямках Мінеральне-Авдіївка та Спартак-Авдіївка. Проте успіху в цьому не мають.

Водночас російські війська зазнали часткового успіху на шляху до села Вершина Донецької області (на Бахмутському напрямку). Там ворог теж намагався вести штурмові дії.

На Харківщині тривають бойові дії на напрямку Байрак-Гусарівка. У цьому регіоні українським захисникамвдалося відбити штурм противника.

На фронтах на півдні України – на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – окупанти атакують позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/u17J1vibEn



#StandWithUkraine pic.twitter.com/3BoFTsKJnL — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 10, 2022

Нагадаємо, українські військові поцілили по мосту біля Каховської ГЕС та зробили його непридатним для логістики російських окупантів.

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