"Десятком далекобійних ракет": військовий експерт розповів, як ЗСУ можуть знищити Кримський міст

Військовий експерт Роман Світан заявив, що перерізати шлях окупантам через Керченський міст можна вдаривши у перший проліт, який виводить міст із землі.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Керченський міст можна зруйнувати десятком далекобійних ракет, особливо якщо бити в перший проліт, який виводить міст із землі. Також можна зруйнувати і Керченський залізничний міст, якщо потрапити по складу, що рухається з технікою чи БК. Він так само вибухатиме. Такі вибухи можуть привести в непридатність і сам залізничний міст, і паралельний автомобільний міст", - сказав експерт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що знищення Керченського моста залежатиме від того, коли західні партнери нададуть сучасне озброєння. Збройні сили України вдарять по Керченському мосту, коли матимуть можливість і буде поставлено відповідне військове завдання.

Читайте також: